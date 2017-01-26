«Петербургский метрополитен» отдаст почти 1,5 млн рублей за информацию о возможном размере своей субсидии Уже нашли подрядчика

ГУП «Петербургский метрополитен» потратит почти 1,5 млн рублей на услуги по оценке и подготовке экспертного заключения о возможности и целесообразности определения величины субсидии для себя. Результаты соответствующего аукциона в четверг были опубликованы на «Госзакупках».

Аукцион был размещен 30 декабря. ГУП «Петербургский метрополитен» под конец года занялся поиском компании, которая посчитает недополученные доходы на каждого перевезенного пассажира по видам билетов и оценит возможность предоставления предприятию субсидий. Займется этим ООО «ИнКо», которое запросило за свои услуги 1 млн 477 тыс. рублей. Изначально стоимость аукциона была почти 3,5 млн рублей.

ООО «ИнКо» было зарегистрировано в 2015 году. По данным kartoteka.ru, основной вид его деятельности – предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества. Возглавляет компанию Михаил Ясногорский.

Напомним, с 1 января проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал. Жетон в метро теперь стоит 45 рублей, билет в автобусе – 40 рублей. За бюджет с такими показателями в конце прошлого года проголосовал ЗакС Петербурга. Некоторые депутаты выступили против подорожания проезда, но они оказались в меньшинстве.