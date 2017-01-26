Пиотровский попросил патриарха отложить передачу Исаакиевского РПЦ Его беспокоит реакция общества

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Союза музеев в среду.

В сообщении сказано, что Пиотровский направил патриарху письмо с соответствующей просьбой. По мнению директора Эрмитажа, РПЦ владеет практически всеми храмами и прочими сооружениями, которые необходимы для возрождения полноценной религиозной жизни в стране.

«В своём письме М.Б.Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора», — говорится в сообщении. Пиотровский обеспокоен тем, что решение властей о передаче собора РПЦ вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Напомним, в начале января стало известно, что Исаакиевский собор передадут РПЦ. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». РПЦ несколько лет добивалась передачи ей Исаакиевского. В 2015 году власти ответили отказом. Ранее церкви были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.