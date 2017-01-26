Жилком Петербурга выполнил план по капитальному ремонту на 98% в 2016 году В фонд поступило более 2600 комплектов исполнительной документации

Жилищный комитет Петербурга выполнил план по капитальному ремонту объектов на 98% в прошлом году. Об этом в четверг журналистам сообщил генеральный директор объединения «Фонд – региональный оператор капитального ремонта» Денис Шабуров, передает корреспондент АБН.

По его словам, за прошлый год в фонд поступило более 2600 комплектов исполнительной документации. Общая сумма комплектов составила порядка 8,3 млрд рублей. План реализации программы в Петербурге в прошлом году предполагал капитальный ремонт более чем в 1800 домах города.

Напомним, в этом году на капитальный ремонт в Петербурге выделят более 10 млрд рублей. Большую часть средств региональные власти направят из бюджета города. Более 4 млрд рублей возьмут с частных собственников жилья, а из бюджетных средств — более 6 млрд рублей.