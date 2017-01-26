Оператор системы «Платон» сообщил о кибератаках В январе

Оператор сбора платы с грузовиков «Платон» рассказал о DDoS-атаке на систему. Об этом глава РТИТС Антон Замков сообщил в четверг.

По словам Замкова, последнюю атаку совершили 12 января. Он уточнил, что это было не первой попытки кибератаки.

Добавим, систему «Платон» ввели в ноябре 2015 года. В настоящий момент плата составляет 1,53 рубля за километр.

Напомним, в этом году плату должны повысить. Накануне Минтранс сообщил, что утвердит окончательное решение о размере тарифа после серии консультаций с перевозчиками и представителями компаний.