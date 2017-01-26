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26.01.17 / 19:38 Новости / Россия и мир

Оператор системы «Платон» сообщил о кибератаках

В январе

платон атакаОператор сбора платы с грузовиков «Платон» рассказал о DDoS-атаке на систему. Об этом глава РТИТС Антон Замков сообщил в четверг.

По словам Замкова, последнюю атаку совершили 12 января. Он уточнил, что это было не первой попытки кибератаки.

Добавим, систему «Платон» ввели в ноябре 2015 года. В настоящий момент плата составляет 1,53 рубля за километр.

Напомним, в этом году плату должны повысить. Накануне Минтранс сообщил, что утвердит окончательное решение о размере тарифа после серии консультаций с перевозчиками и представителями компаний.

По материалам: tass.ru
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