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26.01.17 / 16:30 Новости / Россия и мир / Финансы

«Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке Сухого Лога

После получения лицензии на Сухой Лог

Золотодобывающая компания «Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке месторождения Сухой Лог. Об этом в «Ростехе» сообщили в четверг.

Это может произойти после получения лицензии на месторождение Сухой Лог. Деньги могут выплачивать в течение пяти лет.

Напомним, в четверг глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что победителем на право пользования месторождением Сухой Лог стала компания «СЛ Золото». Это дочернее предприятие АО «Полюс» и «Ростех». Они заплатили на аукционе 9,4 млрд рублей. Оформление лицензии может занять около трех месяцев.

Отметим, Сухой Лог – крупнейшее в России золотое месторождение. Оно находится в Иркутской области.

По материалам: tass.ru
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