«Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке Сухого Лога После получения лицензии на Сухой Лог

Золотодобывающая компания «Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке месторождения Сухой Лог. Об этом в «Ростехе» сообщили в четверг.

Это может произойти после получения лицензии на месторождение Сухой Лог. Деньги могут выплачивать в течение пяти лет.

Напомним, в четверг глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что победителем на право пользования месторождением Сухой Лог стала компания «СЛ Золото». Это дочернее предприятие АО «Полюс» и «Ростех». Они заплатили на аукционе 9,4 млрд рублей. Оформление лицензии может занять около трех месяцев.

Отметим, Сухой Лог – крупнейшее в России золотое месторождение. Оно находится в Иркутской области.