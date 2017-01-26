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26.01.17 / 15:18 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Портфель активов ВТБ24 Private Banking вырос на 18% в 2016 году

И превысил 860 млрд рублей

ВТБ24Объем средств под управлением «ВТБ24» Private Banking вырос на 18% в 2016 году. Об этом в банке сообщили в четверг.

Портфель активов увеличился на 130 млрд рублей и достиг 862 млрд. Портфель инвестиционных продуктов VIP-клиентов «ВТБ24» за год вырос более чем в два раза – до 100 млрд рублей. Количество состоятельных клиентов 10 тыс. человек.

Отметим, по словам главы правления «ВТБ24» Михаила Задорнова, в следующем году банк увеличит количество VIP-клиентов на 20%. Показатель составит порядка 12 тыс. человек. Портфель активов под управлением, по прогнозу Задорнова вырастет на 84 млрд и достигнет 946 млрд рублей. В настоящее время обслуживание клиентов ВТБ24 Private Banking проходит в 24 офисах банка.

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