Портфель активов ВТБ24 Private Banking вырос на 18% в 2016 году И превысил 860 млрд рублей

Объем средств под управлением «ВТБ24» Private Banking вырос на 18% в 2016 году. Об этом в банке сообщили в четверг.

Портфель активов увеличился на 130 млрд рублей и достиг 862 млрд. Портфель инвестиционных продуктов VIP-клиентов «ВТБ24» за год вырос более чем в два раза – до 100 млрд рублей. Количество состоятельных клиентов 10 тыс. человек.

Отметим, по словам главы правления «ВТБ24» Михаила Задорнова, в следующем году банк увеличит количество VIP-клиентов на 20%. Показатель составит порядка 12 тыс. человек. Портфель активов под управлением, по прогнозу Задорнова вырастет на 84 млрд и достигнет 946 млрд рублей. В настоящее время обслуживание клиентов ВТБ24 Private Banking проходит в 24 офисах банка.