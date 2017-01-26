Чистя прибыль Ericsson сократилась в 7,2 раза за 2016 год Чистая прибыль составила около $214,3 млн

Чистая прибыль шведского производителя Ericsson уменьшилась в 7,2 раза по итогам прошлого года. Об этом в четверг сообщили в компании.

Чистая прибыль составила 1,89 млрд шведских крон (около $214,3 млн). Разводненная прибыль на акцию составила 0,52 кроны ($0,06). Прибыль от продаж компании снизилась на 10%. Она составила 222,6 млрд шведских крон ($25,17 млрд).

Отметим, в компании объяснили падение продаж снижением спроса на широкополосные сети мобильной связи. Продажи в Европе снизились после завершения проектов по широкополосным сетям в 2015 году.

Добавим, Ericsson производит телекоммуникационное оборудование. Компанию основали в 1876 году в Стокгольме.