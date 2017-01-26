Чистая прибыль производителя Barbie в 2016 году снизилась на 14% До $318 млн

Чистая прибыль американского производителя игрушек Mattel, производителя Barbie, в 2016 году снизилась на 14% и составила $318 млн. Об этом в компании сообщили в четверг.

Выручка компании по итогам прошлого года упала на 4% — до $5,460 млрд. При этом продажи куклы Barbie выросли на 9%.

Напомним, ранее стало известно, что новым генеральным директором Mattel станет бывший топ-менеджер Google Марго Джорджиадис. Его предшественник Кристофер Синклер заявлял, что имя нового главы компании будет названо, когда руководство будет уверено в стабильности. За последние три месяца 2016 года акции Mattel подешевели на 2,2%.