Все новости

26.01.17 / 18:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Жилком Петербурга сформировал региональную программу по капитальному ремонту на 25 лет

В нее включили более 22 тыс. зданий

программа по капремонту

Фото: f.otzyv.ru

Жилищный комитет Петербурга сформировал региональную программу по капитальному ремонту на период 25 лет. Об этом в четверг рассказал журналистам заместитель председателя жилищного комитета года Алексей Бородуля, передает корреспондент АБН.

В региональную программу включили более 22 тыс. зданий, отметил Бородуля. Первые аукционы по выбору подрядчиков фонд капитального ремонта объявил уже в декабре 2016 года.

Добавим, в настоящий момент службы объявили 137 электронных аукционов по 710 видам работ по капитальному ремонту. Общая сумма уже превышает 2,2 млрд рублей. Это аукционы на ремонт 120 фасадов, 256 крыш и 107 систем электроснабжения. Фонд проводит аукционы на портале госзакупок.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016