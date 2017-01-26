Жилком Петербурга сформировал региональную программу по капитальному ремонту на 25 лет В нее включили более 22 тыс. зданий

Жилищный комитет Петербурга сформировал региональную программу по капитальному ремонту на период 25 лет. Об этом в четверг рассказал журналистам заместитель председателя жилищного комитета года Алексей Бородуля, передает корреспондент АБН.

В региональную программу включили более 22 тыс. зданий, отметил Бородуля. Первые аукционы по выбору подрядчиков фонд капитального ремонта объявил уже в декабре 2016 года.

Добавим, в настоящий момент службы объявили 137 электронных аукционов по 710 видам работ по капитальному ремонту. Общая сумма уже превышает 2,2 млрд рублей. Это аукционы на ремонт 120 фасадов, 256 крыш и 107 систем электроснабжения. Фонд проводит аукционы на портале госзакупок.