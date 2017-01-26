Промышленное производство Ленобласти в 2016 году выросло на 3,7% Рост обрабатывающей промышленности – 5,7%

Промышленное производство Ленобласти в 2016 году выросло на 3,7%. Об этом правительство ЛО сообщило в четверг.

Выше основного показателя продемонстрировали прирост обрабатывающей промышленности – 5,7%. Темпы роста инвестиций в основной капитал предприятий Ленобласти выросли на 18,3% до 406,1 млрд рублей.

Оборот организаций, которые ведут хозяйственную деятельности в Ленобласти, по итогам года превысил 2 трлн рублей. Это на 8,9% больше год к году.

Отметим, Ленинградская область утвердила 12 приоритетных для региона проектов. На их реализацию необходимо не менее 30 млрд рублей. Часть из нужных средств выделят частные инвесторы и стратегические партнеры ЛО.