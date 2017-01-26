«Распадская» увеличила добычу угля в 2016 году на 2% До 10,512 млн тонн

ПАО «Распадская» увеличила добычу угля в 2016 году на 2% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом в компании сообщили в четверг.

Всего за 12 месяцев прошлого года компания добыла 10,512 млн тонн угля. Из них 3,198 млн тонн было добыто в четвертом квартале.

Реализация угольного концентрата в прошлом году сократилась на 4% до 6,193 млн тонн. На внутреннем рынке показатель опустился на 9% до 2,569 млн тонн.

ПАО «Распадская» занимается добычей угля. Оно объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. «Распадская» входит в состав компании ЕВРАЗ.