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26.01.17 / 18:28 Новости / Петербург и Ленобласть

Сеть одежды премиум-класса Reiss покинет Петербург

Из-за потери рентабельности

Reiss петербургБританская сеть одежды премиум-класса Reiss покинет Петербург. Об этом стало известно в четверг.

Reiss закроет магазин в ТРЦ «Галерея». Компания пояснила, что у нее закончился договор аренды в торговом центре. Ритейлер решил его не продлевать из-за потери рентабельности.

Договор в иностранной валюте при высокой арендной стоимости сделал невыгодной работу сети в Петербурге. Новые магазины Reiss открывать не планирует.

Отметим, под брендом Reiss работает более 100 магазинов по всему миру. В Россию ритейлер пришел в конце 2010 года. Тогда Магазин открылся в Москве. Петербургская точка заработала в феврале 2011 года. Средний чек составляет порядка 15 тыс. рублей.

По материалам: dp.ru
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