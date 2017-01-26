Сеть одежды премиум-класса Reiss покинет Петербург Из-за потери рентабельности

Британская сеть одежды премиум-класса Reiss покинет Петербург. Об этом стало известно в четверг.

Reiss закроет магазин в ТРЦ «Галерея». Компания пояснила, что у нее закончился договор аренды в торговом центре. Ритейлер решил его не продлевать из-за потери рентабельности.

Договор в иностранной валюте при высокой арендной стоимости сделал невыгодной работу сети в Петербурге. Новые магазины Reiss открывать не планирует.

Отметим, под брендом Reiss работает более 100 магазинов по всему миру. В Россию ритейлер пришел в конце 2010 года. Тогда Магазин открылся в Москве. Петербургская точка заработала в феврале 2011 года. Средний чек составляет порядка 15 тыс. рублей.