Ректор ЕУ: Действия КГИОП дискредитируют высшее руководство страны Выселять университет из-за временных перегородок - абсурд

Действия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга дискредитируют высшее руководство страны. Об этом в четверг заявил ректор Европейского университета (ЕУ) Олег Хархордин, передает корреспондент АБН.

Комитет не мог не знать о пристройках, так как ранее проводил несколько проверок здания, добавил Хархордин. «Абсурд — лишать один из лучших университетов страны своего здания из-за пары пластмассовых окон и временных пристроек», — отметил профессор учебного заведения Николай Вахтин.

Отметим, ректор Европейского университета также сообщил, что не видит политической подоплеки в действиях петербургских властей. По его словам, учебное заведение поддерживает руководство страны и лично президент России Владимир Путин. Заседание арбитражного суда по делу о выселении университета состоится 15 марта 2017 года.