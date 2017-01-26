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26.01.17 / 14:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ректор ЕУ: Действия КГИОП дискредитируют высшее руководство страны

Выселять университет из-за временных перегородок - абсурд

ректор еуДействия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга дискредитируют высшее руководство страны. Об этом в четверг заявил ректор Европейского университета (ЕУ) Олег Хархордин, передает корреспондент АБН.

Комитет не мог не знать о пристройках, так как ранее проводил несколько проверок здания, добавил Хархордин. «Абсурд — лишать один из лучших университетов страны своего здания из-за пары пластмассовых окон и временных пристроек», — отметил профессор учебного заведения Николай Вахтин.

Отметим, ректор Европейского университета также сообщил, что не видит политической подоплеки в действиях петербургских властей. По его словам, учебное заведение поддерживает руководство страны и лично президент России Владимир Путин. Заседание арбитражного суда по делу о выселении университета состоится 15 марта 2017 года.

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