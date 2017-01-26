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26.01.17 / 08:39 Новости / Общество / Россия и мир

Опрос: Более трети россиян курят

Большая часть курильщиков - мужчины

Курение курятБолее трети (32%) россиян сказали, что они курят. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг.

Большинство курильщиков — мужчины. Почти половина (48%) мужского населения страны имеет эту вредную привычку. При этом пятая часть всех опрошенных сообщила, что им удалось бросить курить.

В ходе опроса 19% опрошенных рассказали, что курят по пачке или более в день. При этом 10% курят по несколько сигарет почти каждый день, а 3% опрошенных — несколько сигарет в неделю или в месяц.

Напомним, в январе Минздрав РФ представил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ, в частности, предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, а также запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. Кроме того, авторы предлагают увеличить продолжительность рабочего дня курильщица.

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