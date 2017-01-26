Аналитики спрогнозировали рост автомобильного производства в Петербурге на 10% Сокращение продолжается три года

Рост автомобильного производства в 2017 году составит не менее 10%. Об этом аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб» сообщило в четверг.

«В 2017 году мы прогнозируем рост автомобильного производства в городе минимум на 10%. Частично на этот показатель повлияет то, что в сравнении не будут учитываться данные GM (General Motors – АБН). С другой стороны, оптимистичный прогноз основан на динамике российского спроса на петербургские бестселлеры автомобильного рынка», — сказал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Производство петербургских автозаводов Hyundai, Nissan и Toyota в 2016 году стало меньше на 9% в 2016 году и составило 281,5 тыс. легковых автомобилей. Объемы автомобильного производства сокращаются в Петербурге три года подряд.

В декабре 2016 года падение производства стало меньше в годовом выражении на 17% и составило 25,1 тыс. автомобилей. Снижение связано с ранним выходом завода Hundai на новогодние каникулы.

Отметим, американский автоконцерн General Motors сократил все производство на территории России весной 2015 года. Заводскую площадку в Петербурге компания не стала продавать.

Добавим, в Петербурге выпускают автомобили Nissan (Qashqai, X-Trail, Murano и Pathfinder), Toyota (Camry, RAV4 и Solaris), а также Hyundai Creta и Kia Rio. Доля местного автопрома в российском составляет 25,6%.