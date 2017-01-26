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26.01.17 / 17:11 Новости / Россия и мир

«РозТех» намерен открыть новую фабрику в Смоленской области

Ее откроют в феврале

РозТехОператор по производству и продаже женского белья «РозТех» планирует открытие новой фабрики в Рославле (Смоленская область). Об этом в компании сообщили в четверг.

Фабрику откроют в феврале. Запуск новых мощностей позволит увеличить объем производства на 100 тыс. единиц в месяц. Первоначальный объем инвестиций в проект – 30 млн рублей.

Фабрику запускают для наращивания производственных мощностей и увеличения доли собственных брендов в торговых сетях «РозТеха». В настоящий момент на них приходится около 40% выручки компании.

Отметим, фабрика площадью более 1000 кв. м обеспечит Рославль 200 новых рабочих мест. В компанию «РозТех» входят розничные сети «Дикая Орхидея», «Бюстье», «Dефи*ле», «Гранд Дефиле». В общей сложности компании принадлежит 160 магазинов.

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