Samsung снизит цены в России на 5-10% Уже в I квартале 2017 года

Компания – производитель техники Samsung снизит цены в России на 5-10%. Об этом в четверг заявил глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф.

Он отметил, что техника подешевеет уже в I квартале 2017 года. Это связано с выходом на рынок новых моделей.

Напомним, ранее в России о корректировке цен рассказала американская Apple. Вся линейка подешевела также на 5-10%.

В четверг компания IKEA рассказала об изменении ценовой политики в России. Около 1800 товаров строительной сети потеряют в цене 15-20%. Дисконт на ряд товаров составит 40%. В компании пояснили эти действия снижением платежеспособности россиян.