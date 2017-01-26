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26.01.17 / 15:07 Новости / Россия и мир

Samsung снизит цены в России на 5-10%

Уже в I квартале 2017 года

samsung снизит ценыКомпания – производитель техники Samsung снизит цены в России на 5-10%. Об этом в четверг заявил глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф.

Он отметил, что техника подешевеет уже в I квартале 2017 года. Это связано с выходом на рынок новых моделей.

Напомним, ранее в России о корректировке цен рассказала американская Apple. Вся линейка подешевела также на 5-10%.

В четверг компания IKEA рассказала об изменении ценовой политики в России. Около 1800 товаров строительной сети потеряют в цене 15-20%. Дисконт на ряд товаров составит 40%. В компании пояснили эти действия снижением платежеспособности россиян.

По материалам: interfax.ru
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