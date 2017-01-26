Сбербанк позволил оплатить покупки в ЦУМе без подхода к кассе На базе iOS

Сбербанк и ЦУМ внедрили платежное решение на базе iOS для оплаты покупки так, чтобы клиент не подходил к кассе. Об этом в Сбербанке сообщили в четверг.

Оплату проводит продавец. Он использует мобильные принтер и терминал, состоящий из iPod Touch и чехла с pos-терминалом.

Сбербанк адаптировал программное обеспечение приема банковских карт для мобильных терминалов со встроенным сканером штрих-кодов. ЦУМ внедрил технологию полноценного оформления оплаты с печатью фискальных чеков и банковских слипов на мобильном принтере.

Отметим, ранее Сбербанк IBM анонсировали запуск нового интернет-банка. От IBM им занимается подразделение Interactive Experience. Предыдущая версия интернет-банка требовала обновления из-за роста онлайн-активности клиентов.