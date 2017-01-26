Сбербанк и IBM запустят новый интернет-банк Для корпоративных клиентов

Сбербанк и подразделение IBM Interactive Experience объявили о запуске нового интернет-банка. Об этом в банке рассказали в четверг.

В банке сообщили, что предыдущая версия интернет-банка нуждалась в обновлении из-за роста онлайн-активности клиентов. В Сбербанке также подчеркнули, что количество очных операций снижается на 25% каждый квартал.

Ранее стало известно о планах Сбербанка и Tele2 запустить виртуального оператора связи. Проект компаний подразумевает запуск оператора по всей России до конца этого года. Первые запуски пройдут в ближайшее время. Ранее глава банка Герман Греф сообщил, что оператор уже сэкономил компании 25 млн рублей.