Сбербанк в 2016 году увеличил выдачу потребительских кредитов на 54% До 519 млрд рублей

Сбербанк увеличил выдачу потребительских кредитов в 2016 году на 54%, по сравнению с показателем 2015 года. Об этом сообщила в четверг директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

«Выдачи в 2016 году составили 797 млрд рублей, в 2015 году — 519 млрд рублей. Кроме того, в 2016 году Сбербанк практически вывел выдачи потребительских кредитов на уровень докризисного 2014 года», — сказала она.

Напомним, по итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка составила 516,98 млрд рублей. Это на 136,7% больше, чем годом ранее. Чистый процентный доход банка вырос на 41,5% до 1,12 трлн рублей. Чистый комиссионный доход организации, при этом, увеличился на 21,3% до 318,6 млрд рублей.