В конфликте Setl Group и защитников Пулковской обсерватории появился «строительный решальщик» В компании отрицают связь с ним

В конфликте Setl Group и защитников Пулковской обсерватории появился человек, который от имени строительной компании пытается решать существующие проблемы. Об этом АБН сообщил активист Александр Беляев.

По словам Беляева, с ним в социальных сетях связался человек по имени Владимир Пашковский, который представился помощником директора по связям с общественностью Setl City. Он предлагал активисту «встретиться, поговорить», хотел узнать лучше его позицию и даже был готов подъехать в любое удобное для собеседника АБН место. Ранее Пашковский пытался наладить контакт с защитниками Пулковской обсерватории на митинге 22 января.

Руководитель движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков рассказал АБН, что Владимир Пашковский пытался вести переговоры с ним тоже. «Я предложил компании добровольно отказаться от разрешения на строительство, после чего, если они уверены, что их стройка не нанесет вреда, предоставить свои данные и обсудить их на научном уровне под контролем общественности. Этот человек сказал, что доведет мое мнение до руководства. Но с тех пор какого-либо ответа на свое предложение я не получал. Документов, подтверждающих его причастность к Setl City, он не предоставил», — отметил Канюков.

По информации АБН, обсудить ситуацию в частном порядке предлагали и другим активистам. В том числе астрономам, защищающим обсерваторию.

В Setl Group от «помощника директора по связям с общественностью» открестились. «Такой сотрудник у нас не работает. Мы не знаем, почему он ведет переговоры с людьми от нашего имени», — прокомментировали АБН в строительной компании.

АБН попытался прояснить ситуацию у самого Владимира Пашковского, но он отказался от комментариев. Защитники обсерватории не исключают, что «переговорщик» действительно может быть связан с Setl Group, просто компания не хочет это афишировать.

Отметим, ранее человек по имени Владимир Пашковский упоминался в СМИ как руководитель некой «Петербургской консалтинг-группы», которая специализируется на разрешении конфликтов между строителями и жителями.

На странице Владимира Пашковского в Linkedin сказано, что он занимается поддержкой инвесторов в переговорах о покупке компаний, разрешением конфликтов между строительными компаниями и жителями прилегающих территорий, между градообразующими предприятиями и населением города или района и другими услугами бизнесу.

По данным kartoteka.ru, Владимир Пашковский является президентом ООО «Балтийские инвестиционные проекты». Компанию зарегистрировали в 2009 году, основное направление деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления. Также Пашковский руководит ЗАО «Центр АКУ», ООО «Строй-Метизы» и Фондом защиты образования.

Напомним, конфликт строительной компании Setl Group и градозащитников разгорелся из-за проекта ЖК «Планетоград». Setl Group возводит его на Пулковских высотах в непосредственной близости от Пулковской обсерватории. По мнению ученых, соседство с ЖК помешает научной работе обсерватории. Строительство «Планетограда» одобрил новый директор учреждения. Его решение раскритиковали сотрудники обсерватории.