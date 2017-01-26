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26.01.17 / 19:19 Новости / Россия и мир

В Ростове планируют построить не менее 10 новых школ до 2025 года

В Ростовской области создадут 75,5 тыс. школьных мест

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

В Ростовской области до 2025 года намерены построить не менее 10 новых школ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Василий Голубев.

Кроме того, ожидается произвести реконструкцию старых школ и возвести пристройки к ним. Всего в Ростовской области, по словам, губернатора, планируется создать 75,5 тыс. школьных мест.

В настоящее время, по данным властей Ростовской области, две трети ростовских школьников учатся в две смены. В Донецке ведется строительство школы на 600 мест. Стоимость строительства составляет 400 млн рублей.

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