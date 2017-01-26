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26.01.17 / 10:59 Новости / Петербург и Ленобласть

На генподрядчика СИЗО «Кресты-2» подали иск о банкротстве

Иск подал субподрядчик

сизо Кресты

Фото: gazeta.ru

На генподрядчика СИЗО «Кресты-2» «Генеральную строительную корпорацию» («ГСК») подали иск о банкротстве. Это свидетельствует из данных, опубликованных в четверг Арбитражным судом Петербурга.

Иск подал генеральный субподрядчик СИЗО – компания «Петроинвест». Суд принял заявление 24 января. Заседание по делу назначено на 16 февраля.

Отметим, в 2007 году генеральным субподрядчиком строительства нового СИЗО «Кресты» в Колпино стала «ГСК». «Петроинвест» выбрали генсубподрядчиком, который должен провести 50% строительных работ.

«Петроинест» утверждает, что с осени 2015 года «ГСК» не принимает у компании работу и не подписывает документацию. Генподрядчик, в свою очередь, подал ряд исков по отношению к субподрядчику.

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