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26.01.17 / 14:37 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный оспорит решение суда о сносе доски Колчаку

В Городском суде Петербурга

доски Колчаку

Фото: livejournal.com

Комитет по культуре Петербурга оспорит решение суда о сносе мемориальной доски адмиралу Колчаку, которая находилась на Большой Зелениной улице. Об этом Смольный сообщил в четверг.

Решение о демонтаже мемориальной доски принял Смольнинский районный суд. Комитет по культуре направит обжалование этого решения в Городской суд Петербурга.

Напомним, мемориальную доску в честь адмирала Колчака установило движение «Белое дело» в ноябре 2016 года. Представители коммунистического движения «Суть времени» выступили за ее демонтаж. Суд принял решение о сносе доски 24 января.

По материалам: fontanka.ru
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