Смольный оспорит решение суда о сносе доски Колчаку В Городском суде Петербурга

Комитет по культуре Петербурга оспорит решение суда о сносе мемориальной доски адмиралу Колчаку, которая находилась на Большой Зелениной улице. Об этом Смольный сообщил в четверг.

Решение о демонтаже мемориальной доски принял Смольнинский районный суд. Комитет по культуре направит обжалование этого решения в Городской суд Петербурга.

Напомним, мемориальную доску в честь адмирала Колчака установило движение «Белое дело» в ноябре 2016 года. Представители коммунистического движения «Суть времени» выступили за ее демонтаж. Суд принял решение о сносе доски 24 января.