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26.01.17 / 19:52 Новости / Общество / Россия и мир

Советник Путина пояснил свои слова об ограничении интернета в РФ

Он не предлагал использовать в России китайскую модель регулирования интернета

советник путинаСоветник российского президента Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко пояснил свои слова об ограничении интернета в России. Он сообщил, что не предлагал использовать в стране китайский опыт регулирования интернета.

«На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче», — сказал Клименко.

Добавим, ранее сообщалось, что Клименко назвал ограничение интернета единственной возможностью информационной безопасности. «Путь один — это китайский вариант»,— заявил он на лекции для слушателей Военной академии Генштаба. Напомним, Клименко — владелец LiveInternet и агрегатора Mediametrics.

По материалам: tass.ru
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