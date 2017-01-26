Советник Путина пояснил свои слова об ограничении интернета в РФ Он не предлагал использовать в России китайскую модель регулирования интернета

Советник российского президента Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко пояснил свои слова об ограничении интернета в России. Он сообщил, что не предлагал использовать в стране китайский опыт регулирования интернета.

«На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче», — сказал Клименко.

Добавим, ранее сообщалось, что Клименко назвал ограничение интернета единственной возможностью информационной безопасности. «Путь один — это китайский вариант»,— заявил он на лекции для слушателей Военной академии Генштаба. Напомним, Клименко — владелец LiveInternet и агрегатора Mediametrics.