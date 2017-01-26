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26.01.17 / 17:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Средняя зарплата в Ленобласти превысила 35 тыс. рублей

Безработица снизилась

средняя зарплата

Фото: ullica.r

Средняя зарплата в Ленобласти превысила 35 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщило региональное правительство.

В прошлом году средняя зарплата в ЛО составляла почти 35,5 тыс. рублей. В регионе зафиксировали снижение безработицы, а количество трудящихся граждан составляет 921,9 тыс. человек.

Отметим, ранее правительство Ленобласти назвало наиболее востребованные профессии на рынке труда региона. Сильнее всего нужны швеи – открыто 900 вакансий. Почти половина свободных рабочих мест – во Всеволожском районе.

На втором месте по востребованности – слесаря. Затем идут монтажники и водители.

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