Средняя зарплата в Ленобласти превысила 35 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщило региональное правительство.
В прошлом году средняя зарплата в ЛО составляла почти 35,5 тыс. рублей. В регионе зафиксировали снижение безработицы, а количество трудящихся граждан составляет 921,9 тыс. человек.
Отметим, ранее правительство Ленобласти назвало наиболее востребованные профессии на рынке труда региона. Сильнее всего нужны швеи – открыто 900 вакансий. Почти половина свободных рабочих мест – во Всеволожском районе.
На втором месте по востребованности – слесаря. Затем идут монтажники и водители.