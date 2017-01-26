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26.01.17 / 19:08 Новости / Петербург и Ленобласть

Экс-подрядчик стадиона на Крестовском подал два иска к Смольному на 962 млн рублей

В Арбитражный суд Петербурга

стадион на Крестовском

Фото АБН

Экс-подрядчик стадиона на Крестовском острове – холдинг «Трансстрой» — подал два иска к комитету по строительству Петербурга. Их общая сумма составляет 962,3 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск «Инжтрансстроя-СПБ» составляет 749,7 млн рублей. Сумма корпорации "Трансстрой» — 212,6 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга получил иски 25 января. Третьим лицом по делу выступает банк ВТБ.

Напомним, «Трансстрой» был генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском до тех пор, пока администрация Петербурга не расторгла контракт в одностороннем порядке. Это произошло в конце июля.

Смольный обвинил компанию в неисполнении обязательств и неоправданно увеличенной смете. Тендер на достройку выиграл «Метрострой».

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