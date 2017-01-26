Кабмин выделит 25 млрд рублей на строительство школ И 3 млрд рублей на санитарную авиацию и

Кабинет министров выделит 25 млрд рублей на строительство школ. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Деньги получат регионы. Медведев подчеркнул, что 25 млрд рублей – это самая большая субсидия в 2017 году в сфере образования. Также 3 млрд рублей регионы РФ получат на санитарную авиацию.

Отметим, также Медведев пояснил, что если регионы не используют субсидии, их перечислят в Резервный фонд правительства. В течение года субсидии перечислять не будут.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что в 2017 году российские вузы получат 3 млрд рублей на научные проекты. Деньги должны пойти на поддержку научных коллективов после того, как они перестанут получать гранты. Поддержку распределят по 176 вузам.