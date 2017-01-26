Месторождение золота «Сухой Лог» получило совместное предприятие «Ростеха» и «Полюса» За 9,4 млрд рублей

Право на использование золотого месторождения «Сухой Лог» получило совместное предприятие «Ростеха» и «Полюса» «СЛ Золото». О результатах аукциона в четверг рассказал министр природных ресурсов Сергей Донской.

Предприятие предложило 9,4 млрд рублей. Еще одним участником аукциона была компания «Золото Бодайбо», ее контролирует ВТБ, более 50% предприятия принадлежит предпринимателю Ибрагиму Паланкоеву.

Отметим, крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» владеет в «СЛ Полюс» 51% акций. Представители «Полюса» и «Ростеха» не разглашают, какие доли в залоге за участие в аукционе оплатили компании.

Напомним, залог составлял 8,55 млрд рублей. Месторождение «Сухой Лог» находится в Иркутской области. Это самое большое месторождение золота в России. Ежегодно на нем планируют добывать 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра.