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26.01.17 / 18:59 Новости / Россия и мир

Власти Пензенской области отвергли информацию о взрыве на ТЭЦ-1

«По последним данным, взрыва не было, сорвало крышку задвижки»

Фото kommersant.ru

Фото kommersant.ru

Взрыва на ТЭЦ-1 в Пензенской области не было. Об этом сообщили в администрации Пензенской области в четверг.

«По последним данным, взрыва не было, сорвало крышку задвижки… Там легкая кровля, профлисты, и от давления воздуха профлисты начали падать, то есть как такового обрушения кровли не было», — рассказали в администрации.

Напомним, ранее в четверг стало известно о том, что на Пензенской ТЭЦ-1 произошел взрыв. В результате взрыва обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 600 кв. м. Погиб один человек. В компании «Т Плюс» отмечали, что электростанция работает в штатном режиме.

По материалам: ria.ru
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