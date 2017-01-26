Власти Пензенской области отвергли информацию о взрыве на ТЭЦ-1 «По последним данным, взрыва не было, сорвало крышку задвижки»

Взрыва на ТЭЦ-1 в Пензенской области не было. Об этом сообщили в администрации Пензенской области в четверг.

«По последним данным, взрыва не было, сорвало крышку задвижки… Там легкая кровля, профлисты, и от давления воздуха профлисты начали падать, то есть как такового обрушения кровли не было», — рассказали в администрации.

Напомним, ранее в четверг стало известно о том, что на Пензенской ТЭЦ-1 произошел взрыв. В результате взрыва обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 600 кв. м. Погиб один человек. В компании «Т Плюс» отмечали, что электростанция работает в штатном режиме.