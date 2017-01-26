Найдены тела всех погибших при сходе лавины на отель в Италии За время операции удалось спасти 11 человек

Спасатели обнаружили тела всех погибших при сходе лавины на отель в Италии. Об этом сообщает в среду RaiNews.

Обнаружены тела мужчины и женщины, сообщается, что это последние жертвы схода лавины. До сих пор двое считались пропавшими без вести, сообщалось о 27 погибших.

Власти заявили об окончании поисково-спасательной операции. За неделю спасателям удалось спасти 11 человек.

Напомним, накануне премьер-министр Италии Паоло Джентилони признал, что операцию начали с задержкой. Глава префектуры, услышав о сходе лавины, решил, что это шутка, и спасателей отправили на место происшествия лишь несколько часов спустя.

Вечером на итальянский отель Rigopiano обрушилась снежная лавина. В гостинице находились 35 человек.