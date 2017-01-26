Трампа впечатлили телефоны в Белом доме "Самые красивые" из тех, которыми ему доводилось пользоваться

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своем новом жилище и о том, как ему понравились телефоны в Белом доме. Об этом сообщает в четверг The New York Times.

«Это самые красивые телефоны, которые я когда-либо использовал в своей жизни», — поделился Трамп. Он назвал их безопасными и сказал, что «слова просто взрываются в воздухе», когда он ими пользуется.

Политик сообщил, что старается придерживаться режима дня, к которому привык. Трамп встает в шесть утра, смотрит телевизор и просматривает газеты. В девять утра начинаются деловые встречи.

Напомним, Трамп переехал в Белый дом после своей инаугурации. которая состоялась 20 января. Его жена Мелания покинула Вашингтон и вернулась в Нью-Йорк. Первая леди объяснила это тем, что ее десятилетний сын Бреннон ходит в нью-йоркскую школу. Трамп сообщил, что Мелания и их сын вернуться в Вашингтон после окончания учебного года.