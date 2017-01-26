Все новости

26.01.17 / 12:58 Новости / Общество / Россия и мир

Полиция рассказала о предотвращении терактов в Москве перед выборами в Думу

Задержали восемь человек, которые планировали теракты

теракты в москве

Фото АБН

В ГУ МВД по Москве рассказали о том, что в стлолице перед выборами в Государственную думу готовили теракты. Об этом в четверг сообщил глава столичной полиции Олег Баранов.

ФСБ и МВД предотвратили работу группы из восьми человек. Также Баранов рассказал, что эффективность выявления террористических преступлений в столице выросла на 86%.

Напомним, с утра четверга в Крыму проходит антитеррористическая операция. ФСБ проводит ее в Бахчисарае. Силовики борются с предполагаемой ячейкой «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в России как экстремистская и террористическая). Напомним, в прошлом году в Крыму задержали 16 человек, подозреваемых в подготовке терактов.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016