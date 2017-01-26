Полиция рассказала о предотвращении терактов в Москве перед выборами в Думу Задержали восемь человек, которые планировали теракты

В ГУ МВД по Москве рассказали о том, что в стлолице перед выборами в Государственную думу готовили теракты. Об этом в четверг сообщил глава столичной полиции Олег Баранов.

ФСБ и МВД предотвратили работу группы из восьми человек. Также Баранов рассказал, что эффективность выявления террористических преступлений в столице выросла на 86%.

Напомним, с утра четверга в Крыму проходит антитеррористическая операция. ФСБ проводит ее в Бахчисарае. Силовики борются с предполагаемой ячейкой «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в России как экстремистская и террористическая). Напомним, в прошлом году в Крыму задержали 16 человек, подозреваемых в подготовке терактов.