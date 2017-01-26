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26.01.17 / 10:05 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно

ММВБ 2183,48; РТС 1155,72

торги на московской бирже

Коллаж АБН

Торги четверга на Московской бирже открылись разнонаправленно. Индекс ММВБ вырос на 0,34% до 2183,48 пунктов, индекс РТС упал на 0,35% до отметки 1155,72 пунктов.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова говорит, что для четверга картинана общих рынках «выглядит неплохо». Нефть Brent торгуется выше $55 за баррель. На американских рынках – фондовое ралли. Азиатские индексы торгуются в плюсе. Соснова ожидает, что оптимизм придет и к отечественным инвесторам. Курс доллара с большой вероятностью сохранит колебания в границах 59-60 рублей, сообщила аналитик.

Токийская биржа закрыла день на повышении. Индекс TOPIX вырос на 23,43 пункта до отметки 1545,01 пункт. Суммарный JPX-Nikkei 400 составил 13859,83 пунктов, набрав 223,77 пунктов.

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