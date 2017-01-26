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26.01.17 / 00:57 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп намерен создать «безопасные зоны» для гражданских лиц в Сирии

Этим займется Пентагон

Трамп намерен создать «безопасные зоны» для гражданских лиц в Сирии. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

По информации агентства, проект президентского указа предписывает создать план по «безопасным зонам» в Сирии. Это поручат Пентагону и госдепартаменту. Другие подробности, отмечает агентство, пока неизвестны.

Напомним, возможность создания подобных зон также рассматривала администрация бывшего главы США Барака Обамы. Предполагалось, что такие зоны сделают свободными от полетов авиации. Проект не был реализован, так как его признали слишком сложным. Кроме того, по мнению членов администрации, это могло быть чревато втягивание Соединенных Штатов в конфликт в Сирии.

Накануне Госдепартамент США прокомментировал ход межсирийских переговоров в Астане. В ведомстве заявили, что США приветствуют любые действия, которые способствуют урегулированию конфликта и уменьшают страдания сирийцев.

По материалам: reuters.com
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