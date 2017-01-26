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26.01.17 / 01:57 Новости / Политика / Россия и мир / Экономика

СМИ: Трамп намерен сократить финансирование ООН на 40%

И других международных организаций

rg.ru трамп финансированиеПрезидент США Дональд Трамп готовится сократить финансирование ООН и других международных организаций. Об этом пишет в среду газета New York Times со ссылкой на проекты двух соответствующих документов.

Один из проектов называется "Аудит и сокращение финансирования международных организаций". В нем предлагается сократить финансирование ООН на 40%. Кроме того, предусматривается сокращение финансирования связанных с ней организаций.

Авторы документа призывают полностью прекратить финансирование любых организаций, «находящихся под контролем или сильным влиянием любого государства — спонсора терроризма». Это касается также стран, которые систематически нарушают права человека или преследуют определенные группы населения.

Проект еще одного указа называется «Мораторий на многосторонние соглашения». В нем предлагается выйти из соглашений, которые «не касаются напрямую национальной безопасности, экстрадиции или мировой торговли». Издание отмечает, что многие пункты этого документа туманны и не содержат конкретики.

Напомним, в декабре 2016 года Трамп назвал ООН «клубом для хорошего времяпрепровождения». Он выразил сожаление по этому поводу и напомнил о том, что у организации всегда был большой потенциал.

По материалам: nyt.com
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