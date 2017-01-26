Трамп предложил назначить Филипа Билдена на пост министра ВМС Бывшего офицера в Белом доме назвали "успешным бизнесменом"

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру отставного офицера военной разведки Филипа Билдена на пост министра военно-морских сил страны. Об этом сообщили в четверг в белом доме.

«Билден — очень успешный бизнесмен, бывший офицер военной разведки», — отметили в пресс-службе. Также Белый дом высоко оценил навыки Билдена в вопросах кибербезопасности.

Согласно заявлению пресс-службы, Трамп надеется, что Билдену удастся восстановить уникальный флот США. В частности, флот необходимо увеличить и модернизировать, «гарантировав тем самым превосходство Америки на море на десятки лет вперед».