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26.01.17 / 05:59 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп предложил назначить Филипа Билдена на пост министра ВМС

Бывшего офицера в Белом доме назвали "успешным бизнесменом"

трамп kontinentusa.com филипа билденаПрезидент США Дональд Трамп предложил кандидатуру отставного офицера военной разведки Филипа Билдена на пост министра военно-морских сил страны. Об этом сообщили в четверг в белом доме.

«Билден — очень успешный бизнесмен, бывший офицер военной разведки», — отметили в пресс-службе. Также Белый дом высоко оценил навыки Билдена в вопросах кибербезопасности.

Согласно заявлению пресс-службы, Трамп надеется, что Билдену удастся восстановить уникальный флот США. В частности, флот необходимо увеличить и модернизировать, «гарантировав тем самым превосходство Америки на море на десятки лет вперед».

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