Все новости

26.01.17 / 19:47 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп заморозил переведенные Обамой $221 млн Палестине — СМИ

Палестине сообщили, что деньги не переведут в ближайшие дни

трамп заморозилПрезидент США Дональд Трамп заморозил трансферт в $221 млн, который выделил кабинет Барака Обамы в последние часы его президентства. Об этом в четверг пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Палестине.

Администрация Трампа проинформировала палестинские власти, что в средства не стоит ожидать в ближайшее время, отмечает издание. Демократическая партия уведомила конгресс о переводе Палестине в день инаугурации Трампа, 20 января.

Добавим, Республиканская партия выступала против трансферта. Деньги должны были выделить из Агентства по международному развитию. Средства планировали направить на помощь населению Сектора Газа и Западного берега.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016