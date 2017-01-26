Трамп заморозил переведенные Обамой $221 млн Палестине — СМИ Палестине сообщили, что деньги не переведут в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заморозил трансферт в $221 млн, который выделил кабинет Барака Обамы в последние часы его президентства. Об этом в четверг пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Палестине.

Администрация Трампа проинформировала палестинские власти, что в средства не стоит ожидать в ближайшее время, отмечает издание. Демократическая партия уведомила конгресс о переводе Палестине в день инаугурации Трампа, 20 января.

Добавим, Республиканская партия выступала против трансферта. Деньги должны были выделить из Агентства по международному развитию. Средства планировали направить на помощь населению Сектора Газа и Западного берега.