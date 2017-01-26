В «Газпроме» видят большие возможности для сотрудничества с США в энергетическом секторе Такой опыт у стран уже есть

Россия и США могут успешно сотрудничать в энергетическом секторе. Об этом заявил в среду зампред правления российской компании «Газпром» Александр Медведев в интервью Reuters.

«Мы видим много областей, где Россия и США могут сотрудничать в энергетическом секторе. Это не изобретательство, это реальная возможность развивать наш бизнес вместе», — считает Медведев. Он напомнил о том, что Соединенные Штаты - нетто-импортеры нефти и газа. По его словам, такая ситуация будет сохраняться еще долгое время.

Медведев напомнил о том. что у стран уже есть опыт успешного сотрудничества. В частности, в 2004 году осуществлялись поставки сжиженного природного газа.