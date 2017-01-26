Все новости

26.01.17 / 01:28 Новости / Россия и мир / Экономика

В «Газпроме» видят большие возможности для сотрудничества с США в энергетическом секторе

Такой опыт у стран уже есть

газпром петербург в газпромеРоссия и США могут успешно сотрудничать в энергетическом секторе. Об этом заявил в среду зампред правления российской компании «Газпром» Александр Медведев в интервью Reuters.

«Мы видим много областей, где Россия и США могут сотрудничать в энергетическом секторе. Это не изобретательство, это реальная возможность развивать наш бизнес вместе», — считает Медведев. Он напомнил о том, что Соединенные Штаты  - нетто-импортеры нефти и газа. По его словам, такая ситуация будет сохраняться еще долгое время.

Медведев напомнил о том. что у стран уже есть опыт успешного сотрудничества. В частности, в 2004 году осуществлялись поставки сжиженного природного газа.

По материалам: reuters.com
Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016