Смольный создает венчурный фонд Поддержит деньгами и знаниями

Петербургские стартапы с 2017 года будут поддерживать средства венчурного фонда, который создает Смольный. Об этом в четверг журналистам рассказал глава комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Эльгиз Качаев, передает корреспондент АБН.

Венчурный фонд начнет работать в 2017 году. Его бюджет — 250 млн рублей. По словам Качаева, это предварительная цифра, которая может быть увеличена.

Воспользоваться услугами фонда можно будет через единый центр предпринимательства. По предварительным данным, стартапы смогут получить от 1 до 3 млн рублей на развитие проектов. Для компаний с готовыми опытными образцами продукции сумма другая, от 3 до 5 млн рублей.

Помимо финансовой поддержки фонд будет оказывать образовательные услуги. «Это очень важный проект», — отметил Эльгиз Качаев.

Отметим, отечественный рынок венчурных инвестиций в прошлом году демонстрировал рост. По мнению экспертов, ситуация постепенно возвращается к докризисной. Хотя до полного восстановления еще далеко.