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26.01.17 / 16:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Жилой квартал для Верховного суда в Петербурге построит калужская «Каскад-Энерго»

За 5,8 млрд рублей

верховный суд

Фото АБН

Жилой комплекс для Верховного суда в Петербурге построит калужская компания «Каскад-Энерго». Это следует из информации, опубликованной на сайте госзаказа в четверг.

Заказчик тендера – ФГУП «Строительное объединение» управления делами президента. Заявки на участие в закупке подавали семь компаний.

Начальная стоимость контракта составляла 6,2 млрд рублей. «Каскад-Энерго» предложила цену в размере 5,8 млрд рублей.

Отметим, компания, выигравшая конкурс, должна построить здания на 600 квартир и паркинг. Они расположатся на проспекте Добролюбова. Срок окончания – сентябрь 2019 год.

Добавим, конкурс на строительство нежилой части судебного квартала ранее выиграла управляющая компания «Кредо». Она предложила стоимость работ в размере 28,94 млрд рублей. Однако ФАС аннулировала результаты конкурса после жалобы другого претендента.

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