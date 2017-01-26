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26.01.17 / 12:54 Новости / Россия и мир

Чистая прибыль «ВТБ24» в 2016 году выросла в 86 раз

До 43,1 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

Чистая прибыль банка «ВТБ24» по итогам прошлого года выросла в 86 раз, по сравнению с показателем 2015 года. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

Чистая прибыль банка составила 43,1 млрд рублей. В 2015 году показатель составил 0,5 млрд рублей. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил, что это лучший финансовый результат в истории банка.

«ВТБ24» — дочка банка ВТБ, которая специализируется на обслуживании частных клиентов. Две структуры планируется объединить в одну. Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение произойдет в первый рабочий день после январских каникул 2018 года.

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