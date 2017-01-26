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26.01.17 / 13:30 Новости / Россия и мир / Экономика

ВВП Великобритании вырос на 2,2% в IV квартале

В квартальном – на 0,6%

ВВП Великобритании ВВП Великобритании вырос на 2,2% в годовом выражении в IV квартале 2016 года. Об этом в четверг сообщили в национальном статистическом бюро королевства.

В квартальном выражении рост ВВП составил 0,6% за октябрь—декабрь прошлого года. Согласно опрошенным агентством Reuters аналитикам, рост ВВП должен был составить 2,1% за отчетный период.

Отметим, согласно предварительной оценке, рост ВВП Соединенного королевства в прошлом году составил 2%. Экономисты, как писал Bloomberg, прогнозируют дальнейшее замедление до 1,2% в нынешнем году. В то же время в январе Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП на 0,4 процентного пункта до 1,5%.

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