В Петербурге предложили создать центры помощи выпускникам детдомов Законопроект направят в ЗакС

Депутат МО Морские ворота Сергей Виниченко предложил создать центры по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом АБН в четверг рассказал автор инициативы.

Законопроект одобрил муниципальный совет МО Морские ворота. Документ направят для дальнейшего рассмотрения в ЗакС.

В проекте закона речь идет о создании специальных центров по сопровождению выпускников детских домов и школ-интернатов. Эти центры должны заниматься подбором и подготовкой наставников для сирот, оказывать им различную помощь в социализации и дальнейшем устройстве.

Помощь в социальной адаптации Сергей Виниченко предлагает оказывать как людям в возрасте от 16 до 18 лет, так и в более старшем возрасте – от 18 до 23 лет.

Автор законопроекта отмечает, что зачастую дети-сироты испытывают трудности в адаптации после завершения пребывания в детском доме или школе-интернате. Это зачастую приводит к тому, что они попадают в группы риска.

«Низкое осознание собственной жизнедеятельности порождает потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм. Недостаточная самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают выпускников в группы социального риска», — говорится в документе.

Кроме того, это часто приводит к так называемому вторичному сиротству, когда бывшие выпускники детских домов оказываются не в состоянии воспитывать своих детей. И они в итоге тоже остаются без родителей.

По информации муниципальных органов опеки и попечительства, в Петербурге в настоящий момент живет 600 детей, которым нужно постинтернатное сопровождение.

Законопроект разработали совместно с уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Светланой Агапитовой. Она отмечает, что эта инициативы «очень актуальная и важная», и что принятие такого закона позволит решить существующие в городе проблемы.

Отметим, в 2015 году в ЗакС направили другой законопроект депутата МО Морские ворота Сергея Виниченко. Он подразумевает упрощение процедуры выдачи жилья выпускникам детских домов.

Инициативу также поддержала уполномоченный по правам ребенка, но в итоге документ затерялся в стенах Мариинского дворца. Против законопроекта выступила председатель комиссии по социальной политике, депутат от «Единой России» Елена Киселева.