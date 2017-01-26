В Крыму проходит спецоперация ФСБ против «Хизб-ут-Тахрир» Уничтожают ячейку

В Крыму проходит специальная операция Федеральной службы безопасности России (ФСБ) против «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в России как экстремистская). Об этом в четверг рассказал член правительстве Крыма Заур Смирнов.

Операция проходит в Бахчисарае. Об операции стало известно около 10 часов утра по московскому времени.

Напомним, название «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» переводится как «Партия исламского освобождения». С 2003 года Верховный суд РФ назвал ее террористической и запретил ее деятельность в стране. В 2016 году в Крыму уже задержали 16 предполагаемых участников «Хизб-ут-Тахрир» Некоторых из них уже осудили за участие в работе местных ячеек.