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26.01.17 / 12:22 Новости / Общество / Россия и мир

В Крыму проходит спецоперация ФСБ против «Хизб-ут-Тахрир»

Уничтожают ячейку

хизб-ут-тахрир

Фото: refriday.ru

В Крыму проходит специальная операция Федеральной службы безопасности России (ФСБ) против «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в России как экстремистская). Об этом в четверг рассказал член правительстве Крыма Заур Смирнов.

Операция проходит в Бахчисарае. Об операции стало известно около 10 часов утра по московскому времени.

Напомним, название «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» переводится как «Партия исламского освобождения». С 2003 года Верховный суд РФ назвал ее террористической и запретил ее деятельность в стране. В 2016 году в Крыму уже задержали 16 предполагаемых участников «Хизб-ут-Тахрир» Некоторых из них уже осудили за участие в работе местных ячеек.

По материалам: tass.ru
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