Трамп не уверен в возможности сдержать все предвыборные обещания "Политика - трудная вещь"

Президент США Дональд Трамп признал, что ему, вероятно, удастся сдержать многие предвыборные обещания, но не все. Об этом он заявил в пятницу в интервью Fox News.

«Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика — трудная вещь», — пояснил политик. Трамп сказал, что главным препятствием на его пути станет противостояние со стороны оппозиции.

Напомним, в минувшую среду Трамп подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой. Постройка стены, за которую «заплатит Мексика», была одним из главных обещаний политика в предвыборный период. Таким образом республиканец планирует остановить поток нелегальных иммигрантов.

Мексиканская сторона неоднократно отказывалась оплачивать проект Трампа. Накануне в Белом доме заявили, что стоимость стены может быть компенсирована за счет введения налога на импорт для Мексики в размере 20%.