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27.01.17 / 09:12 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп не уверен в возможности сдержать все предвыборные обещания

"Политика - трудная вещь"

rg.ru трамп предвыборные обещанияПрезидент США Дональд Трамп признал, что ему, вероятно, удастся сдержать многие предвыборные обещания, но не все. Об этом он заявил в пятницу в интервью Fox News.

«Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика — трудная вещь», — пояснил политик. Трамп сказал, что главным препятствием на его пути станет противостояние со стороны оппозиции.

Напомним, в минувшую среду Трамп подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой. Постройка стены, за которую «заплатит Мексика», была одним из главных обещаний политика в предвыборный период. Таким образом республиканец планирует остановить поток нелегальных иммигрантов.

Мексиканская сторона неоднократно отказывалась оплачивать проект Трампа. Накануне в Белом доме заявили, что стоимость стены может быть компенсирована за счет введения налога на импорт для Мексики в размере 20%.

По материалам: foxnews.com
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Реплики

  1. Нина 27.01.2017 at 11:25

    В настоящее время есть шанс, что отношения между США и Россией изменятся. Об этом говорил Трамп. Но одно дело – слова кандидата в президенты или избранного, но не вступившего в должность президента, совсем другое – дела. А за делами будем наблюдать. Шанс на переворачивание новой страницы в отношениях между Россией и США есть, как точно отметил Сергей Миронов.

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