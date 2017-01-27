ВТО признала незаконность пошлин России на автомобили Пошлины затрудняют экспорт

Панель арбитров Всемирной торговой организации ВТО признала незаконность пошлин России на легкие коммерческие автомобили (LCV) из Евросоюза. Об этом стало известно в пятницу из сообщения Еврокомиссии.

Известно, что антидемпинговые пошлины введены Россией в 2013 году. В настоящее время члены комиссии уверены, что пошлины препятствуют экспорту LCV из Италии и Германии. Применяя их, Россия нарушает правила стран-членов ВТО. Панель арбитров напомнила, что международные обязательства должны соблюдаться. А это нарушение – одна из мер, принятых Россией в отношении экспорта из ЕС.

Напомним, в августе 2016 года решение ВТО по иску Евросоюза было также не в пользу России. Организация сочла незаконным размер тарифов РФ на ряд товаров, чем это было ранее согласовано при присоединении к организации. Так, РФ вела высокие тарифы на холодильники, бумагу и пальмовое масло. Но в течение разбирательств тарифы снижались. По остальным наблюдались существенные расхождения. Минэкономики заявлял о готовности сократить и эти ставки.