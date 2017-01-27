ВТО признала незаконность пошлин России на автомобили

Панель арбитров Всемирной торговой организации ВТО признала незаконность пошлин России на легкие коммерческие автомобили (LCV) из Евросоюза. Об этом стало известно в пятницу из сообщения Еврокомиссии.
Известно, что антидемпинговые пошлины введены Россией в 2013 году. В настоящее время члены комиссии уверены, что пошлины препятствуют экспорту LCV из Италии и Германии. Применяя их, Россия нарушает правила стран-членов ВТО. Панель арбитров напомнила, что международные обязательства должны соблюдаться. А это нарушение – одна из мер, принятых Россией в отношении экспорта из ЕС.
Напомним, в августе 2016 года решение ВТО по иску Евросоюза было также не в пользу России. Организация сочла незаконным размер тарифов РФ на ряд товаров, чем это было ранее согласовано при присоединении к организации. Так, РФ вела высокие тарифы на холодильники, бумагу и пальмовое масло. Но в течение разбирательств тарифы снижались. По остальным наблюдались существенные расхождения. Минэкономики заявлял о готовности сократить и эти ставки.
Реплики
Политика двойных стандартов ЕС сами применяли не раз, антидемпинговый закон к РФ что бы защитить свой рынок так было по газу, так они сделали по Российской стали, а китайцам текстиль зарубили...Кто двигал Россию в ВТО тот пусть и компенсирует урон отечественному автопрому...
Вообще в ЕС около 60 ти законов защиты своего рынка а у РФ всего пять вот и вся работа правительства Медведева...