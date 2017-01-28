Все новости

28.01.17 / 00:33 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ назвали причину смерти первого главы ЛНР

Предположительная версия

Гибель Болотова

Фото с сайта rbc.ru

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев назвал возможную причину смерти главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова. Об этом он сказал в субботу.

По словам Царева, причиной смерти стало не покушение, а проблемы со здоровьем. Скорее всего, как отмечает политик, это сердце, но пока еще точно неизвестно. Царев добавил, что сейчас его друзья поехали к семье умершего, чтобы помочь.

Напомним, первый глава ЛНР Валерий Болотов скончался в пятницу. Информацию о его смерти подтвердил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай. А также источник РБК, близкий к Болотову.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. вова 28.01.2017 at 05:01

    какое звание было у Валерия Болотова в ГРУ ИЛИ ФСБ РОССИИ ?

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017