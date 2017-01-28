СМИ назвали причину смерти первого главы ЛНР Предположительная версия

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев назвал возможную причину смерти главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова. Об этом он сказал в субботу.

По словам Царева, причиной смерти стало не покушение, а проблемы со здоровьем. Скорее всего, как отмечает политик, это сердце, но пока еще точно неизвестно. Царев добавил, что сейчас его друзья поехали к семье умершего, чтобы помочь.

Напомним, первый глава ЛНР Валерий Болотов скончался в пятницу. Информацию о его смерти подтвердил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай. А также источник РБК, близкий к Болотову.