Петербуржцы объявили о начале общественной кампании за отставку губернатора Полтавченко Поддержали эту идею аплодисментами

Петербуржцы объявили о начале общественной кампании за отставку губернатора Георгия Полтавченко. Об этом заявили участники митинга против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает корреспондент АБН.

Призвать градоначальника к отставке с трибуны предложили организаторы митинга. Несколько сотен человек охотно поддержали эту идею аплодисментами и криками «Полтавченко — в отставку». Сопредседатель петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров отметил, что передача собора церкви повлечет уменьшение доходов в бюджет.

«Значит, и дальше будет дорожать проезд на общественном транспорте, коммунальные тарифы и все остальное. Проблема не только в соборе, но в том, какую политику в целом ведет Георгий Полтавченко», — сказал оппозиционер.

Отметим, Георгий Полтавченко стал губернатором Петербурга в 2011 году. Тогда его назначили депутаты Законодательного собрания города.

Выборы губернатора Петербурга прошли в 2014 году. На них Полтавченко набрал 79,3% голосов и остался в должности.