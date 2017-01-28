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28.01.17 / 13:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы объявили о начале общественной кампании за отставку губернатора Полтавченко

Поддержали эту идею аплодисментами

губернатор полтавченко

Коллаж АБН

Петербуржцы объявили о начале общественной кампании за отставку губернатора Георгия Полтавченко. Об этом заявили участники митинга против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает корреспондент АБН.

Призвать градоначальника к отставке с трибуны предложили организаторы митинга. Несколько сотен человек охотно поддержали эту идею аплодисментами и криками «Полтавченко — в отставку». Сопредседатель петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров отметил, что передача собора церкви повлечет уменьшение доходов в бюджет.

«Значит, и дальше будет дорожать проезд на общественном транспорте, коммунальные тарифы и все остальное. Проблема не только в соборе, но в том, какую политику в целом ведет Георгий Полтавченко», — сказал оппозиционер.

Отметим, Георгий Полтавченко стал губернатором Петербурга в 2011 году. Тогда его назначили депутаты Законодательного собрания города.

Выборы губернатора Петербурга прошли в 2014 году. На них Полтавченко набрал 79,3% голосов и остался в должности.

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Реплики

  1. svetla-litvinova 21.03.2017 at 13:23

    При Полтавченко весь город превратился в сельпо.Улица Яхтенная заросла ларьками. В посёлке Левашово собираются строить еще две церкви, При этом пытаются снести дома садоводства «Лесное»

  2. svetla-litvinova 21.03.2017 at 13:27

    нет хозяина в городе, а нынешнего губернатора можно увидеть только в церкви

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