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28.01.17 / 17:44 Новости / Россия и мир

МИД Германии назвал условие для снятия санкций с России

Это реализация минских соглашений

МИД Германии Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал условие, при выполнении которого Евросоюз снимет санкции с России. Он сделал заявление в субботу.

«Мы — Германия и Франция — имеем ясную позицию по санкциям. Мы желаем реализации минского мирного процесса, и это — единственный путь к снятию санкций», — сказал министр.

Отметим, Габриэль стал главой МИДа Германии в 2017 году. После назначения он заявлял о том, что заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией. Также министр говорил о том, что необходимо сохранять сотрудничество с США.

По материалам: ria.ru
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Реплики

  1. юрий 28.01.2017 at 18:21

    А что, в Минских соглашениях есть пункт о санкциях? А может быть каждый пункт санкций должна выполнять Россия? Или других строк как кроме- санкции и минские соглашения в вышеуказанном документе нет?

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