МИД Германии назвал условие для снятия санкций с России Это реализация минских соглашений

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал условие, при выполнении которого Евросоюз снимет санкции с России. Он сделал заявление в субботу.

«Мы — Германия и Франция — имеем ясную позицию по санкциям. Мы желаем реализации минского мирного процесса, и это — единственный путь к снятию санкций», — сказал министр.

Отметим, Габриэль стал главой МИДа Германии в 2017 году. После назначения он заявлял о том, что заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией. Также министр говорил о том, что необходимо сохранять сотрудничество с США.