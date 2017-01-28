МИД Германии назвал условие для снятия санкций с России

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал условие, при выполнении которого Евросоюз снимет санкции с России. Он сделал заявление в субботу.
«Мы — Германия и Франция — имеем ясную позицию по санкциям. Мы желаем реализации минского мирного процесса, и это — единственный путь к снятию санкций», — сказал министр.
Отметим, Габриэль стал главой МИДа Германии в 2017 году. После назначения он заявлял о том, что заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией. Также министр говорил о том, что необходимо сохранять сотрудничество с США.
Реплики
А что, в Минских соглашениях есть пункт о санкциях? А может быть каждый пункт санкций должна выполнять Россия? Или других строк как кроме- санкции и минские соглашения в вышеуказанном документе нет?